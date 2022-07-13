Kahramanmaraş'ta kavgayı ayırmak isteyen polis memuru yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Mağaralı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

O sırada bölgede olan bir polis memuru tarafları sakinleştirmeye çalışırken darp sonucu gözünden yaralandı.



Olay yerine çok sayıda asayiş, çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi.



Yaralanan polis, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.



Polis, olaya karıştığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.