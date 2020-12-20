Kahramanmaraş'ta kavşaklar çiçek açtı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla lale, süs lahanası ve hercai menekşe fideleri toprakla buluşturuluyor. Bu kapsamda Madalyalı Kavşak, Havaalanı Yolu, Necip Fazıl ve Diş Hastanesi kavşaklarına gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşların beğenisini kazandı.