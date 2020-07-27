Kahramanmaraş'ta kaybolan sağır ve dilsiz adamın cansız bedeni bulundu!

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulduktan sonra aç çiçeği tarlasında cansız bedeni bulunan Salih Er’in kardeşi tarafından yaban hayvanı sanılarak tabancayla vurulduğu ortaya çıktı.



Elbistan’da 25 Temmuz Cumartesi günü ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunan 42 yaşındaki sağır ve dilsiz Salih Er’in cansız bedeni, Yapraklı Mahallesi Üç göz Mevkisindeki ay çiçeği tarlasında bulundu.



Cuma günü akşam eve dönmeyen Salih Er için kardeşleri tarafından ilçe emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusu yapıldı.

Polis ve jandarma tarafından aranmasına devam edilen Salih Er’in cansız bedeninin kendilerine ait ay çekirdeği tarlasında kardeşi Cuma Er tarafından bulunduğu haberinin çıkması üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Er’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Er’in Elbistan devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsisinde başında kurşun yarası tespit edildi. Durumundan şüphelenilmesi üzerine jandarma tarafından sorguya alınan kardeş C.Er, tarlada dolaştığı sırada, ayçiçeklerinin sallanması üzerine yaban hayvanı geldiğini sanıp tabancayla bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.



C.Er gözaltına alınırken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.