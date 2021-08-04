Kahramanmaraş'ta kayıp gencin cansız bedeni bulundu

 Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gencin cesedi, sulama kanalı kenarında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 08:34 04.08.2021, 09:32
Kahramanmaraş'ta kayıp gencin cansız bedeni bulundu

İstasyon Mahallesi'nde sulama kanalı kenarında bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kanal kenarından çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Ahmet Turan Ejderha'ya ait olduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede çalışma yapmasının ardından, Ejderha'nın cansız bedeni, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ejderha'nın, 5 gün önce evden "Beni merak etmeyin" diyerek ayrıldığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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