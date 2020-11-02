Kahramanmaraş'ta kayıt dışı hal araçlarına geçit yok!
Büyükşehir Belediyesi, hale gıda taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. 15 personel ve drone ile yapılan denetimlerde araçların künyeleri incelendi.
KAHRAMANMARAŞ 02.11.2020, 17:12
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehre sebze ve meyve taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Adana, Gaziantep ve Kayseri girişlerinde araçlara yönelik künye kontrollerini gerçekleştirdi.
15 personel ve hava aracı ile yapılan denetimlerle ilgili olarak, “Hal kanunu kapsamında gıdaların üretim yerinden şehrimize ulaşana kadar gerçekleştirdiği yolculuğun denetimlerini gerçekleştirdik. Kayıt sistemimizde yer almayan araçların tespiti ile ilgili denetimlerimiz devam edecek” ifadeleri kullanıldı.
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