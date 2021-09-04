Kahramanmaraş'ta kaza! Motosikletin sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 04.09.2021, 00:18 04.09.2021, 00:30
Orhan Kar idaresindeki 35 KSA 94 plakalı motosiklet, Edebiyat Yolu Erdem Bayazıt Tüneli'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobille çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu arada, hayatını kaybeden Orhan Kar'ın diş hekimi olduğu öğrenildi.
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