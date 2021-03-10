Kahramanmaraş'ta keçi hırsızlığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde keçi hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2021, 20:26
Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde Y.C.S. ile M.S.'nin koyun ve keçilerini otlattığı esnada bir keçinin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada keçiyi çaldığı öne sürülen E.Y. (25), I.Y. (52) ve A.Ö. (68) ekipler tarafından gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrolle serbest bırakıldı.
Öte yandan keçi, sahibine teslim edildi.
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