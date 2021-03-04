Kahramanmaraş'ta kendisinden haber alınamayan adamın ölüsü bulundu
Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Ali Ceren (78) evinde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 04.03.2021, 18:05
Nurhak ilçesine bağlı kırsal Alçiçek Mahallesinde kendisine ait ikamette tek başına yaşayan Ali Ceren’den haber alamayan yakınları jandarmaya müracaat etti.
Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ikametinde yaptığı kontrolde Ceren’in cansız bedeni bulundu.
Ali Ceren’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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