Kahramanmaraş'ta kestane kebap sezonu açıldı
Kış aylarının vazgeçilmezi kestane tezgahlarda yerini almaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 13.10.2021, 16:58 13.10.2021, 17:07
Lezzetli olmasının yanı sıra çok da sağlıklı ve besleyici bir yemiş olan kestane, düşük yağ ve yüksek nişasta değerleri ile diğer fındık türlerinden farklı ama ufalanan tatlı dokusu ile hafif bir lezzeti.
Sezonun ilk hasadı yapılan kestaneler, köşe başlarında kurulan kestane ocaklarında pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 80 liradan satılıyor.
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