Kahramanmaraş'ta kezzaplı saldırgan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı!

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir av bayisinde 3 Haziran Çarşamba günü eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Gürkan K'nin (45) yüzüne kezzap atan ve olay sırasında kezzaptan etkilenerek kendisi de yaralanan Fatma Ö'nün (45) Kayseri Şehir Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Kahramanmaraş'a getirilen zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatma Ö'ye cezaevine konulmadan önce yapılan Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince durumun cezaevi yönetimine bildirilmesi üzerine Fatma Ö, Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Zanlıya 19 Haziran'da bir test daha yapılacağı, durumunun bu test sonucunda şekilleneceği öğrenildi.

Bu arada, zanlıyı Kayseri'den getiren 2'si kadın 4 polisin de evlerinde 14 gün süreyle karantinaya alındığı öğrenildi.