Kahramanmaraş'ta ki trafik kazaları mahalleliyi tedirgin ediyor!
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ahmet Uncu caddesinde ki trafik kazaları mahalleliyi tedirgin ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 25.07.2021, 13:28
Sabah saatlerinde aynı caddede meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce sağ şeritte seyir halindeki araca ardından park halindeki araca çarparak uçurumun eşiğinde kalan otomobil sürücüsü adeta tehlike saçtı.
Cadde de çok sık trafik kazasının meydana gelmesi ise mahalle sakinlerini korkutmaya başladı.
Sürücülerin dikkatsizliği, azami hıza uymaması bu yolda canları tehlikeye atıyor.
Yetkililerden yardım isteyen mahalle sakinleri artık yola bir çözüm bulunmasını talep etti.
Neyse ki meydana gelen trafik kazasında korkulan olmadı.
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