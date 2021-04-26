Kahramanmaraş'ta kiracı ile ev sahibi birbirine girdi!

Edinilen bilgiye göre, eski kiracısı olduğu bilinen Ramazan T.’yi şu an evde ikamet eden kiracıları çıkartmasını istemeleri yüzünden tartışma çıktı.

Gözü dönen Derya K. ve Fatih K. iddaya göre Ramazan T.’nin evini gelerek kendisini tehdit etti.

Ev sahibi Ramazan T.: “Bu insanlar benim eski kiracılarım. Fatih K. Beni tehdit etti. Seni keseceğim diyor. “ ifadesinde bulundu.

Eski kiracıları tarafından saldırıya uğradığını söyleyen ev sahibi Ramazan T. olay yerine gelen polislere şikayetçi olacağını duyurdu.

Öfkeli kiracıları polis güçlükle sakinleştirmeye çalışırken, olayın yaşandığı görüntüler kameralara yansıdı.