Kahramanmaraş'ta kırmızı ışıkta zincirleme trafik kazası

Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 46 KU 232 plakalı otomobil, kırımızı ışığa yaklaştığı sırada yavaşladı. Arkadan gelen üç araç daha peş peşe birbirine çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Kısa süreli kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.