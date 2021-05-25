Kahramanmaraş'ta kırsal alandaki sürücüler bilgilendirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarım aracı ve traktör kullanıcılarına yönelik trafik ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Tarım araçlarından kaynaklanan kazaları azaltmak amacıyla düzenlenen eğitimde, 143 sürücü "tarım araçlarının daha güvenli kullanımı" konusunda bilgilendirildi.

Eğitimde, sürücülerden araçlarının bakım onarımına dikkat etmeleri, sarı tepe lambası ve reflektör kullanmaları, birden fazla römork takmamaları, teker üzerine yolcu almamaları ve yolun durumuna göre en sağ şeritten gitmeleri konusunda uyarıldı.