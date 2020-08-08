Kahramanmaraş'ta kırsal mahallelerde de aralıksız çalışıyor!

Yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde sürdürdüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. KMBB Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elbistan’da 15 km uzunluğunda Elmalı, Körücek, Kalaycık, Teke pınarı ve Âlim pınarı grup yolunda 1.kat sathi kaplama çalışmalarında bugün itibari ile 6 km tamamlandı ve çalışmalar devam ediyor.

Ekipler, 7 m platform genişliğine sahip olan yolda alt yapı iyileştirme çalışmalarının ardından 1. kat sathi kaplama asfalt serme işlemini sürdürüyorlar.

Çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçeler Koordinatörü Halis Yiğitoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sungur çalışmaları inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi kuzey ilçeler Koordinatörü Halis Yiğitoğlu Aksu habere yaptığı açıklamada Kahramanmaraş Büyük şehir belediyemiz il sınırında olduğu gibi bugünde Elbistan ilçemizde grup yollarının sathi asfalt çalışmalarını başlattık. Elmalı, Körücek, Kalaycık, Teke pınarı ve Âlim pınarı güzergâhında toplam 15 km sathi kaplama çalışmamız devam ediyor. Kuzey ilçeler sorumluluk alanındaki 4 ilçemizde 40 yayla yolu iyileştirme çalışmalarımızda devam ediyor.'' dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sungur’da Kahramanmaraş Büyük şehir belediyemizin grup yolları çalışmasında Elmalı ve Kalaycık arasında ve bu yol güzergâhında olan köylerimizin bağlantı yapılıyor. Yol güzergâhı 15 km’lik bir çalışma var Büyük şehrimiz Elbistan’da, Elbistan’ımızda birçok hizmetleri var diğer grup yolların da program dâhilinde yapılacağını öğrendik yayla yollarımızın da iyileştirme çalışımları devam ediyor vatandaşlarımız daha kolay ulaşım sağlaya bilecekler. Elbistan’da yaptığı çalışmalardan dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör’e Teşekkür ediyorum.

Elmalı muhtarı İlyas Yıldırım, 40 senelik hayalimizdi gerçekleşti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Teşekkür ediyorum.

Körücek Muhtarı Tacettin Yılmaz, Emeği geçenlere ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e Teşekkür ediyorum.