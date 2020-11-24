Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri toplantısı!

Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri konulu toplantı yapıldı. Toplantının başkanlığını Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun gerçekleştirdi.

KAHRAMANMARAŞ 24.11.2020, 13:59
Kahramanmaraş'ta kış tedbirleri toplantısı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında, AFAD'ta düzenlenen toplantıda, kış aylarında kurumların yapacağı çalışmalar ve alınacak tedbirlerin ele alındığı belirtildi.

Vatandaşların kış mevsimini sorunsuz geçirmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına önemli görevler düştüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

1-002.jpg

"Bakanlığımızın genelgesinde de belirtildiği üzere meteorolojik ihbar alındığı andan itibaren birimlerimiz teyakkuz haline geçerek, her kurumun kendi sorumluluk alanı ile ilgili tedbirleri hayata geçirmesi sağlanacaktır. Acil durum meydana geldiğinde müdahale çalışmalarının hızlı bir şekilde yürütülmesi sağlanarak olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Çalışmaların, üst birimlere raporlaması yapılarak ihtiyaç halinde destek talebinde bulunulacaktır. Her kurumun bu bilinçle ön hazırlıklarını şimdiden tamamlayarak kapasitesini gözden geçirmesi gerekmektedir. "

2-002.jpg

Açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun'un toplantıda, kış tedbirleri hazırlık çalışmaları ve yapılacak diğer çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler verdiği ve ilçe kaymakamlarının da canlı yayın aracılığıyla katılım sağladığı belirtildi.

#Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun #Kahramanmaraş #kış tedbirleri
Yorumlar (0)
16°
açık
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:15
Öğle 12:24
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7