Kahramanmaraş'ta kısıtlamada esnaflar sokak hayvanlarını besledi!

İç İşleri Bakanlığı genelgesiyle ülke genelinde hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Uygulanan kısıtlamalara vatandaşlar son derece dikkat ediyorlar, hal böyle olunca sokaklarda bomboş kaldı. Boş sokakların tadını ise sokak hayvanları çıkardı.

Çalışmalarına izin verilen esnaflar ise kimse sokağa çıkmayınca sokaklarda özgürce dolanan sokak hayvanlarına yemek ve su verdi.

Trabzon Caddesi üzerinde bir esnaf dükkânının önüne gelen güvercinlere yiyecek atarak boş kalan sokakların tadını çıkarmalarını sağladı.