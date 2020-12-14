Kahramanmaraş'ta kısıtlamalarla harita yeşile döndü
Dünyayı resmen kilitleyen ölümcül salgın koronavirüs ile mücadele sürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2020, 14:06 14.12.2020, 14:24
Ülke genelinde geçtiğimiz ay alınan kısıtlama kararları meyvesini vermeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı vaka sayılarındaki artışın yüzde 25 düşüşe geçtiği Kahramanmaraş’ta hes haritası yeşile döndü
Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, ekim ayında kırmızı renge bürünmüştü
Alınan tedbirler, sıkı denetimler ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde vakalarındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı.
Poliklinik ve acil servislerin yükü azaldı. Aynı olumlu sonucun, önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara da yansıması bekleniyor.
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