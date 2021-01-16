Kahramanmaraş'ta kışlık ayakkabıların satışı 2 katına çıktı!

Kahramanmaraş’ta da yağışların etkisiyle ayakkabı satışları normalin 2 katına çıktı. Yeni ayakkabı alamayanlar ise tamirat için soluğu ayakkabı ustalarında aldı.

Ayakkabı ustası Emrullah Özer 3 gündür ciddi bir hareketliliğin yaşandığını söyleyerek ayakkabı alacakları dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyardı.