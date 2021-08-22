Kahramanmaraş'ta kız kaçırma kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.08.2021, 16:33 22.08.2021, 16:37
Alınan bilgiye göre, Önsen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Gedik Sokak'ta akraba iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabanca ve pompalı tüfekle açılan ateş sonucu M.Ö, Y.Ö, Ö.S, A.P. ve Halil P. (32) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Halil P, hayatını kaybetti.
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