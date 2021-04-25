Kahramanmaraş'ta Kızıl geyikler yeni yuvalarına kavuştu!

Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü Kahramanmaraş’a, canlı çeşitliliğini ve popülasyonu artırmak amacıyla 5 erkek kızıl geyik gönderdi. Eskişehir Çatacık Kızıl Geyik Üretim İstasyonundan iş makineleri yardımı ile her biri özel tahta kafeslere taşınan 5 erkek geyik, Andırın İlçesi Kargaçırı Mahallesi Başkonuş’un Elmadağı doğal yaşam alanına bırakıldı. 2 bin rakımlı Elmadağı’na bırakılan kızıl geyiklerin bırakılmasıyla biyolojik çeşitliliğin artırılması, geyik popülasyonun çoğalması hedefleniyor. 1986 yılından günümüze bölgeye bırakılan 500 adet geyik sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, bölge halkı ve jandarma ekiplerinin desteğiyle nüfusu bine yükselmiş oldu. Kızıl geyiklerin farklı noktalara kurulan foto kapanlarla adım adım takip edilerek yasak avlanmanın önüne geçileceğini kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı Malatya 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük “Buraya bırakacağımız 5 adet kızıl geyiğimizle, türlerin popülasyonunu artırmayı ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefliyoruz. Tabi bu türlerimiz bizim bayrak türlerimiz çok önemli. Doğada bayrak türlerimiz olduğu müddetçe doğa dengededir” dedi.

