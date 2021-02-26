Kahramanmaraş'ta kızını taciz eden adamı öldüren baba tahliye edildi

Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018'de yaşanan olayda Kadir I., kızı Z.I.'yı (26) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin ile önce tartışmış, tartışma sonrası ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek yaralamıştı. Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındıktan sonra, 'hayati tehlikesi yoktur' şeklinde rapor verilmiş daha sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından tutuklanan Kadir I. hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3 Ocak 2020'de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadir I.’yı önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.

Şahsın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceğinden yerel mahkemenin kararını bozup yeniden yargılanmak üzere Kadir I.'nın tahliyesine karar verdi.