Kahramanmaraş'ta kömürlü ütüler antika oldu!
Bir zamanların vazgeçilmezi olan kömürlü ütüler teknolojiye yenik düştü.
KAHRAMANMARAŞ 08.12.2020, 17:46
Elektrikli ütülerin yaygınlaşmasıyla kullanımı azalan kömürlü ütüler artık antika olarak satılıyor.
İçine kömür koyup ısıtılan ve elbiselerin ütülendiği kömürlü ütüler, terziler ve evlerde sıklıkla kullanılıyordu. Elbiseler, üstüne bez konularak oldukça ağır olan kömürlü ütülerle ütüleniyordu.
Fakat günümüzde teknolojik ütülerin çıkmasıyla kömürlü ütü devri kapanmış oldu. Kömürlü ütüler şimdilerde antikacıların raflarında, koleksiyoncularda ve eski kömürlü ütülerinden ayrılmak istemeyen terzilerin dükkanlarında yer buluyor.
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