Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.04.2022, 09:04 13.04.2022, 09:08
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu Tekir Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine girdi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, otomobilde ve iş yerinde hasar oluştu.
Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
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