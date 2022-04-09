Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak orta refüjü aşan tır karşı şeridi trafiğe kapattı

Yabancı uyruklu sürücü İ.Ö. idaresindeki tır, kara yolunun Aksu Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak orta refüjü aşıp karşı şeride geçti.

Dorsesi de yana dönen tır, yolun Adana istikametindeki trafik akışının durmasına neden oldu.

Yaralanan sürücü İ.Ö, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.