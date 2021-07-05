Kahramanmaraş'ta köpek kurtarma operasyonu!
Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesine bağlı itfaiye ekipleri köpeği kurtardı.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2021, 14:49 05.07.2021, 17:36
Ayvalı barajında çamura saplanan köpek Ekiplerin çalışması sonucunda kurtarıldı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir köpeğin çamura battığını gördü.
Hemen harekete geçerek köpeği kurtarmaya çalışa ekipler zor olsada köpeği saplandığı çamurdan kurtardı.
Köpek kurtarıldıktan sonra doğal yaşamına tekrardan bırakıldı.
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