Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2020, 09:28 15.06.2020, 20:35
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Nasır G. idaresindeki 46 NH 287 plakalı hafif ticari araç, Nurhak-Elbistan kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Kazada, sürücüyle araçtaki Zeynep C. ve oğlu Muhammet Furkan C. yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince anne ve çocuğu Elbistan Devlet Hastanesine, sürücü ise Nurhak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Nasır G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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