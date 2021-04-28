Kahramanmaraş'ta korkunç olay! Genç kadın ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta bir kadın, apartman bahçesinde ölü bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 09:31 28.04.2021, 09:37
Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi’ndeki apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü, polis ekipleri de cesedin Ayla Y'ye (31) ait olduğunu belirledi.
Polis, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Ayla Y'nin 7. kattaki evinde inceleme yaptı.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayla Y'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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