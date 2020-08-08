Kahramanmaraş'ta korkutan görüntüler! Kurallar hiçe sayıldı
Kahramanmaraş'ta kurallar yine hiçe sayıldı maske ve mesafe unutuldu.
KAHRAMANMARAŞ 08.08.2020, 12:55
Hafta sonu vatandaşlar cadde ve sokakları doldurarak koronavirüse davet açtı.
Maskeleri ya çene altına aldılar ya da hiç takmadılar koronavirüs yokmuşçasına adeta sokaklar doldu taştı.
Sağlık bakanlığının yaptığı uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar ne mesafeyi hatırladılar ne de artan vaka sayılarını.
HABER – EMRE ATAÇ
MUHABİR – FATMANUR CEYHAN
KAMERAMAN – EMRE ATAÇ
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