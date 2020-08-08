Kahramanmaraş'ta korkutan görüntüler! Kurallar hiçe sayıldı

Hafta sonu vatandaşlar cadde ve sokakları doldurarak koronavirüse davet açtı.

Maskeleri ya çene altına aldılar ya da hiç takmadılar koronavirüs yokmuşçasına adeta sokaklar doldu taştı.

Sağlık bakanlığının yaptığı uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar ne mesafeyi hatırladılar ne de artan vaka sayılarını.

HABER – EMRE ATAÇ

MUHABİR – FATMANUR CEYHAN

KAMERAMAN – EMRE ATAÇ