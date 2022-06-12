Kahramanmaraş'ta korkutan kaza!
Kahramanmaraş’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.
KAHRAMANMARAŞ 12.06.2022, 13:30 12.06.2022, 13:43
Kaza, Onikişubat İlçesi Tekerek Yolu İsmet Karaokur Bulvarında meydana geldi.
3 aracın karıştığı kaza da araçlardaki sürücüler ve yolcular tehlikeyi ucuz atlattı. Belirli bir süre trafikte aksamalar oluştu.
Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi.
Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte trafik akışı kontrollü olarak devam ettirildi.
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