Kahramanmaraş'ta korkutan kaza!

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde freni boşalan harfiyat kamyonu, çarptığı site ve apartman duvarında hasara yol açtı.

Süleymanşah Mahallesi 62 Sokak'ta park halinde bulunan 46 LV 143 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon yaklaşık 45 metre gittikten sonra bir sitenin bahçe ve apartman duvarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hasar oluştu.

Site sakinlerinden Erdal Kırkgeçit, gazetecilere yaptığı açıklamada, gürültüyle evden çıktığını belirterek, "Ben evde oturuyordum çok büyük bir gürültü duydum ve buraya geldim. Allah'tan başka bir şey olmamış." ifadesini kullandı.