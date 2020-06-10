Kahramanmaraş'ta korkutan manzara! Ölümler gittikçe artıyor
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde görülen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2020, 10:53 10.06.2020, 21:20
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan baraj göletinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Andırın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce göletten numuneler alınarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderildi.
Mahalle sakini Fikret Öksüz, gazetecilere, balık ölümlerinin bir haftadan bu yana devam ettiğini söyledi. Öksüz, "Daha önce su devamlı azalıyordu ama böyle ölüm görülmüyordu. Durumu yetkililere bildirdik. Gelip, incelediler." dedi.
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