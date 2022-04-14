Kahramanmaraş'ta korkutan yangın kontrol altına alındı
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
KAHRAMANMARAŞ 14.04.2022, 16:34 14.04.2022, 17:25
Dedebaba Mahallesi Sancak Sokak'taki Bir Evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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