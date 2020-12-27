Kahramanmaraş'ta korona tedbirlerine uymayan 194 kişiye ceza!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği cadde, meydan ve mekânlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda 11-25 aralık tarihleri arasında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 162, maske takma kuralını ihlal eden 27 ve iş yerinde belirtilen kurallara uymayan 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Öte yandan Kovid-19 temaslısı olduğu halde karantina kuralına uymayan 3 kişiye de idari para cezası kesilerek, Kredi Yurtlar Kurumu Avşar Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.