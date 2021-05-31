Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimi!
Vaka sayılarının azaldığı Kahramanmaraş’ta, Covid-19 denetim ekibi, vatandaşların en çok yoğunluk oluşturduğu Trabzon Caddesi’nde maske denetimi yaptı.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2021, 15:45 31.05.2021, 15:56
Covid-19 ile mücadelede, ülke genelinde 17 Mayıs saat 05.00 itibarıyla geçilen kademeli normalleşmede, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar haftanın ilk gününde yoğunluk oluşturdu.
Buna bağlı Dulkadiroğlu Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren covid-19 denetim ekibi kent merkezinde sosyal mesafe ve maske konusunda denetimlerde bulundu.
Ekipler, Kurallara riayet etmeyen vatandaşlara ise TC kimlik numaraları üzerinden gerekli işlemleri uyguladı.
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