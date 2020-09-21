Kahramanmaraş'ta koronavirüs dört can daha aldı!

Yapılan bütün çağrılara rağmen Elbistan’da koronavirüs vakası artarken ölüm oranlarında da artış kaydediliyor.

İlçede koronavirüs vakasının azalması için yetkililer tarafından sık sık uyarı yapılıyor. Kurallara uymamakta direten esnaf ve vatandaşlara yüksek miktarda para cezası uygulanıyor.

Günlük vaka sayısının 100’ü geçtiği ilçede, artışın durdurulması için vatandaşlardan kurallara uymaları isteniyor.