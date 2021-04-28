Kahramanmaraş'ta koronavirüs pandemisinin bitmesi için kurban kesip dua edildi
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koranavirüs salgınının sona ermesi için kurban kesilip dua edildi.
Elbistan ilçesine bağlı kırsal İğde Mahallesinde koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesildi.
İlçeye bağlı kırsal İğde Mahallesinde, İğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Avrupa temsilciliğince sağlanan imkanlarla alınan büyükbaş hayvan pandeminin sona ermesi için dualar eşliğinde kurban edildi.
İğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yahya Marangoz, pandeminin sona ermesi için Avrupa’daki dernek yöneticilerince sağlanan imkanlarla şükür kurbanı kesildiğini söyledi.
Salgın hastalığın bir an önce bitmesi için dua ettiklerini belirten Marangoz, destek sağlayan dernek yöneticilerine teşekkür etti.
İğde Soyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Avrupa Başkan Yardımcısı Bahattin Saykın da: “Dünyada kol gezen hastalığın bitmesi için kurban kesmeye karar verdik. Allah ayaklarımızın yere basması için bizi imtihan ediyor. Bu imtihanın bir an önce bitmesi için kurban kesip dua ettik. Destek sağlayan dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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