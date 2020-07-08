Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler denetlendi!
Onikişubat Belediyesi normalleşme sürecinde de tedbirleri elden bırakmıyor. Onikişubat Belediyesi salgın ile mücadele kapsamında çalışmalarına normalleşme sürecinde de hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2020, 13:44 08.07.2020, 18:26
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Kahramanmaraş’ta zabıta ekipleri il genelindeki marketlerin, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlara uyup uymadığını denetledi.
Onikişubat Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede belirtilen kararlar çerçevesinde ilçe genelindeki marketleri denetledi.
Tekerek mahallesinde bulunan marketleri denetleyen Onikişubat Belediyesi zabıta ekipleri hijyen, maske ve eldiven denetimi gerçekleştirdi. Ayrıca sosyal mesafe kuralları kadar pek çok noktada vatandaşlara uyarılar da yapıldı.
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