Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerinde pazar alışverişi!

Sosyal mesafe ve maske kullanımının yanı sıra önemlerin alındığı pazar yerinde vatandaşlar alışverişlerini yapmaya devam ediyor.

Kimi vatandaş fiyatlardan ve ürünlerden memnun olurken kimisi oldukça şikâyetçi.

Esnaflar ise yeni normalin ardından fiyatlardan da hareketlilikten de memnun.