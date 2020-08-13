Kahramanmaraş'ta koronavirüsten iki kişi daha hayatını kaybetti!

Edinilen bilgiye göre yüksek ateş şikâyeti ile Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve Koronavirüs testi pozitif çıkan 72 yaşındaki Emine Küsmüş ile 75 yaşındaki Bayram Gazioğlu tedavi altına alındı. Yaklaşık bir haftadır entübe olarak yoğun bakımda tedavisi süren Küsmüş ve Gazioğlu tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.