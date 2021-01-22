Kahramanmaraş'ta koruyucu aile eğitimi yapıldı

Aile ve Çalışma il müdürlüğü tarafından; koruyucu aile sisteminin başarısını artırmak amacıyla geliştirilen Koruyucu Aile 1. Kademe Eğitim Programının uygulanması ile aile yanında bakımın niteliğinin iyileştirilmesi, çocuk, koruyucu aile, biyolojik aile ve kurum açısından daha iyi sonuçlar elde edilmesi amaçlandı.

İlimizde 21 Koruyucu Ailemizin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında ailelerimize, Temel bilgi ve becerileri kazandırılacağı toplam 11 modülden oluşan eğitim programı çevrimiçi olarak uzaktan 11.01.2021 tarihinde Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun'da katılımıyla başlanmıştır. Toplamda 8 gün devam eden Eğitimin kapanışına ise Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Hakkı Bilgiç katıldı.

Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun koruyucu ailelerimize hitaben yaptıkları konuşmada; kuşkusuz her çocuk için en sağlıklı ortamın kendi biyolojik ailesinin yanı olduğunu ancak sosyal ve ekonomik zorluklarla zayıflayan ve dağılan ailelerimiz ya da zihinsel bedensel psikolojik sorunları nedeniyle aile bütünlüğünü sağlayamayan ailelerin, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz maalesef onlara bakamaz hale gelebildiğini, hangi gerekçe ile olursa olsun ailesinden ayrılarak kurum bakımına alınan çocuklara verilebilecek en iyi hizmet modelinin ise koruyucu aile hizmet modelinin olduğunu belirtti.

Sayın Valimiz Ömer Faruk Coşkun konuşmasının devamında koruyucu ailelerimizin çok kutsal bir görev üstlendiklerini, eğitim vesilesiyle burada bulunan koruyucu ailelerimize teşekkür ettiğini, söz konusu eğitim programının başta yavrularımız ve koruyucu ailelerimiz olmak üzere İlimiz, Ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni etiğini ifade etti.

Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sayın Hakkı Bilgiç yaptığı konuşmada; 2021 yılının ilk koruyucu aile eğitim programını Kahramanmaraş İlinin yaptığını belirterek, koruyucu ailelerimize ve Müdürlüğümüze teşekkür ettiğini belirtmiştir. Sayın Bilgiç Ülkemiz genelinde koruyucu aile hizmeti hakkında bilgiler paylaşarak, İlimizin Nüfusa oranla koruyucu aile sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını, İl dışından çocuk yerleştirilen iller arasında ise ilimiz ilk sırada yer aldığını belirtmiştir. Eğitimin sonunda koruyucu ailelerimiz ile eğitim hakkında geri bildirimler alarak, koruyucu ailelerimizin sorularını yanıtladı.

İl Müdürümüz Sayın Mutlu Kaya yaptıkları konuşmada; koruyucu ailelerimizin şefkatli kucaklarını çocuklarımıza açtıklarını, koruyucu ailelerimizin şefkatleri ile çocuklarımıza sevgi dolu bir aile ortamı sunarak yapılacak tüm uzman yaklaşımlarından çok daha değerli bir özveride bulunduklarını belirterek koruyucu ailelerimize teşekkürlerini ifade etmişlerdir. Eğitim Hakkında bilgi veren Sayın Kaya ; Temel bilgi ve becerileri kazandırılacağı toplam 11 modülden oluşan eğitim programının 11.01.2021 tarihinde başlayarak 19.01.2021 tarihinde sona erdiğini, eğitimin “Merhaba, Hazırım, Birlikteyiz, Bağlanma ve Gelişimi, Yaşam Düzeni, Beceri Kazanma , Travma ve İyileşme, Ergenlik, Bağımlılığı Anlama ve Yaklaşım, Sağlıklı Geçişler, Güçlenme ve Stresle Başa Çıkma” modülleri ile “Özel Gereksinimli Çocuklar için Koruyucu Aile Eğitimi (Farklı Gelişiyorum İletişim ve Davranış Yönetimi, Günlük Yaşam Becerilerinde Gelişimi Destekleme, Sağlık ve Güvenlik, Cinsel Gelişim ve İstismar, Toplumsal Kaynaklara Erişim) konularından oluştuğunu ifade etti. İl Müdürümüz Mutlu Kaya “Bakanlığımızca geçtiğimiz birkaç ay önce revize edilen 1. Kademe koruyucu aile eğitim modülünü ailelerimize sunan ilk İl olma heyecanını yaşıyoruz. 11 modülden oluşan bu kapsamlı eğitimi hazırlayarak ailelerimize buluşturmamızı sağlayan Bakanlığımıza teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Eğitim sonunda koruyucu ailelerimizle yapılan genel değerlendirmede ailelerimiz, Eğitim programından memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.