Kahramanmaraş'ta Kostümlü Kayak Yarışması düzenlendi

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasında bulunan Kahramanmaraş'taki Yedikuyular Kayak Merkezi'nde "Kostümlü Kayak Yarışması" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Üniversitesi ve kentteki özel bir eğitim kurumunun destekleriyle Bungalov Evler Kayak Pisti'nde düzenlenen etkinlikte 46 yarışmacı soğuğa rağmen ilginç kıyafetleriyle kayak gösterisi yaptı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelerek çizgi film, halk kahramanı ve bilim kurgu filmi kahramanlarının kostümleriyle yarışmaya katılanlar, havalı hareketleriyle kayak yaparak hem seyirciyi hem de jüriyi etkilemeye çalıştı.

Ayrıca, etkinlik için halat yardımıyla kaldırılan sıcak hava balonu da hem kayak merkezine gelen vatandaşların hem de organizasyona katılan misafirlerin dikkatini çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, burada gazetecilere, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bölgedeki en kolay ulaşılabilir ve en cazip kayak merkezi olduğunu söyledi.

Program dereceye giren yarışmacılara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Yedikuyular Kayak Merkezi İşletmecisi Yunus Kaya Asku Haber'e özel açıklamalarda bulundu.