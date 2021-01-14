Kahramanmaraş'ta Kovid-19 aşısının uygulanmasına mücadelenin kahramanlarıyla başlandı!

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına bugün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başlandı.

Kovid-19 geçirenlerin hastalığı atlattıktan sonra 4-6 aylık sürede aşılanmasına gerek olmadığı açıklandığı için bu durumdaki sağlık personeli belirlendi ve aşıda öncelikli çalışanların listesi hazırlandı.

Türkiye'ye ilk partide 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı geldiği, aşının 28 gün arayla 2 doz olarak uygulanacağı, Kovid-19 geçirenlerin aşılanmayacağı göz önünde bulundurulduğunda tüm sağlık çalışanlarının, bugünden itibaren bir ay içinde aşılanmasıyla hastalıkla mücadelede büyük avantaj sağlaması bekleniyor.