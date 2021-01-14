Kahramanmaraş'ta Kovid-19 aşısının uygulanmasına mücadelenin kahramanlarıyla başlandı!
Yeni tip koronavirüsle mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanları, güncellenen MHRS'den oluşturdukları randevuyla aile hekimlikleri veya hastanelerde ya da görev aldıkları kuruluşlarda aşı yaptırıyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.01.2021, 12:40 14.01.2021, 13:04
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına bugün Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde başlandı.
Kovid-19 geçirenlerin hastalığı atlattıktan sonra 4-6 aylık sürede aşılanmasına gerek olmadığı açıklandığı için bu durumdaki sağlık personeli belirlendi ve aşıda öncelikli çalışanların listesi hazırlandı.
Türkiye'ye ilk partide 3 milyon dozluk CoronaVac aşısı geldiği, aşının 28 gün arayla 2 doz olarak uygulanacağı, Kovid-19 geçirenlerin aşılanmayacağı göz önünde bulundurulduğunda tüm sağlık çalışanlarının, bugünden itibaren bir ay içinde aşılanmasıyla hastalıkla mücadelede büyük avantaj sağlaması bekleniyor.
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