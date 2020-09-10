Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim!

Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi'ndeki pazarda incelemelerde bulundu.

Pazar alanını gezen ve esnafla bir süre sohbet eden Coşkun, vatandaşlara da Kovid-19 kurallarının uygulanması uyarısında bulundu.

Daha sonra Coşkun ve beraberindekiler, Yörükselim Mahallesi Alaattin Kısakürek Bulvarı'ndaki Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen toplu taşıma araçları denetimine de katıldı. Kontrolde durdurulan otobüslere binen Coşkun, şoför ve yolcuların salgına karşı duyarlı olmalarını istedi.