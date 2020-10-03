Kahramanmaraş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 37 kişiye ceza
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 37 kişiye ceza kesildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.10.2020, 12:25 03.10.2020, 13:37
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İlçe Emniyet Müdürlüğünce 2 Ekim tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları tespit edilen 32 kişi hakkında 28 bin 800 lira idari para cezası verildi.
Denetimler sırasında Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan beş kişinin de sokağa çıkarak karantina kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
Haklarında 15 bin 750 lira idari para cezası uygulanan beş kişi, ambulanslara bindirilerek polis ekipleri eşliğinde öğrenci yurduna götürüldü.
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