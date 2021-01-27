Kahramanmaraş'ta kuaförden farkındalık oluşturacak proje!

Kışın soğuğunda sokakta kalan ve barınacak bir yer bulamayan sahipsiz sokak hayvanları, duyarlı vatandaşların çalışmalarıyla hem yuva buluyor hem de karınlarını doyuruyor.

Bu kapsamda duyarlı vatandaşlardan biri de Kahramanmaraş’ta kuaför salonu işleten Hülya Kılıç oldu.

İşletmesinde mama getiren her bir müşterisine yüzde 40 indirim uygulayan Kılıç, hem hayvan severlerden hem de müşterilerinden takdir topluyor.

Konuyla ilgili konuşan Hülya Kılıç, “İstiyorum ki herkes duyarlı olsun. Herkes birçok kampanyalar yapıyor. İstiyoruz ki bu kampanyalardan sadece insanlar değil, herkes yararlansın” dedi.

Martı Derneği Başkan Yardımcısı Serpil Kazancı, kampanyayla sokak hayvanlarına destek veren Kılıç’a teşekkür ederken, kampanyanın tüm Kahramanmaraş’a örnek olması gerektiğini söyledi.



