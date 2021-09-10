Kahramanmaraş'ta 'Külahıma Anlat' sinema filmi çekilecek
Kahramanmaraş’ta çekilmesi planlanan Külahıma Anlat sinema filmi için tanıtım toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıya filmin yapımcısı, oyuncular, basın mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı.
Filmin senaristliğini Banu Şentürk yaparken yapımcılığını ise Cüneyt Şentürk üstleniyor. Kentin belirli noktalarında çekimi yapılacak Külahıma Anlat filmi, iki aile arasında geçen traji komik ve aksiyon sahneleri içerecek.
Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Yapımcı Cüneyt Şen “Kahramanmaraş’ta böylesine önemli bir projenin yapılmasına vesile olduğum için mutluyum. İnşallah, Ekim ayı itibarıyla çekimlerine başlayacağız ve siz değerli Kahramanmaraş halkına çok iş düşüyor” diye konuştu.
Filmin reklam ve lansman çalışmalarını yürütecek olan Mooz Media Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Atlama’da “filmin Kahramanmaraş’ın tanıtımı noktasında önemli olduğunu düşünüyorum.” dedi.
Tanıtım toplantısında sahne Ses Sanatçısı Halil Solak ise seslendirdiği şarkılarla kulakların pasını sildi.
Programın sonunda film ekibiyle müzikler eşliğinde pasta kesimi gerçekleştirildi.
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