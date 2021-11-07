Kahramanmaraş'ta kültür sanat sezonu konserle başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri Taksim Trio konseriyle başladı. Mehmet Akif Ersoy Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe sanatseverler adeta akın etti. Klarnette Hüsnü Şenlendirici, kanunda Aytaç Doğan ve bağlamada İsmail Tunçbilek’in performanslarını sergilediği konserde, grubun en sevilen parçaları çalındı. Vatandaşların da dakikalar süren alkışlarıyla eşlik ettiği konser programı ünlü müzisyenlere verilen hediyeler ve hatıra fotoğrafıyla noktalandı.

Kasım Ayı Boyunca Devam Edecek

Konserden söyleşiye, tiyatrodan atölye buluşmalarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle gerçekleşecek Kültür Sanat Sezonu, Kasım ayı boyunca devam edecek. 6 – 29 Kasım tarihleri arasında 13 farklı etkinlikle gerçekleştirilecek Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri; Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, M. Fatih Çıtlak, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Prof. Dr. Erol Göka, Yusuf Kaplan, Cengiz Küçükayvaz gibi birçok usta ismi konuk edecek. Etkinlik programına https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2021/11/01/karacaoglan-kultur-sanat-sezonu-kasim-etkinlik-takvimi adresinden ulaşılabiliyor.