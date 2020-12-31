Kahramanmaraş'ta kumar oynatılan 2 evde 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri kapsamında Dulkadiroğlu ilçesinde 2 evde kumar oynandığını belirledi.

"Gizli kahvehane" olarak işletildiği tespit edilen 2 adrese düzenlenen operasyonda 10 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Polisler bu kişilere sosyal mesafe kuralına uymadıkları için toplam 31 bin 500 lira cezai işlem uyguladı.