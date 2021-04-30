Kahramanmaraş'ta kumar oynayan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza yazıldı
Kahramanmaraş'ta düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 6 kişiye 18 bin 900 lira ceza kesildi.
KAHRAMANMARAŞ 30.04.2021, 10:28
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir iş hanında kumar oynandığı bilgisini aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzleyen ekipler, 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Ekipler, iş yerinin Murat Y. (41) tarafından kiralandığını ve umuma açık alana dönüştürüldüğünü ve çeşitli bölgelere yerleştirilen kameralarla gelenlerin takip edildiğini belirledi.
Ayrıca, şüphelilerden Ali D'nin (60) hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemler için emniyet müdürlüğüne götürülürken, 6 kişiye 18 bin 900 lira cezai işlem uygulandı, iş yeri kapatılarak mühürlendi.
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